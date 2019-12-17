Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Є пропозиція від усіх фракцій зараз провести позачергове засідання аграрного комітету", - сказав Разумков.
Він зазначив, що на комітет запрошують керівництво фракцій.
За словами Разумкова, це буде організаційне засідання, де не розглядатимуть поправки.
Як повідомлялося раніше, під будівлею Верховної Ради відбувається мітинг противників відкриття ринку сільськогосподарських земель. При спробі активістів встановити намети відбулися бійки з правоохоронцями.