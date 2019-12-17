Під Радою відбулися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Після того, як правоохоронці прибрали з Грушевського військові намети, які намагалися встановити протестувальники, учасники акції почали кидати в правоохоронців каміння, порожні пластикові пляшки і димові шашки. Також було видно використання газових балончиків.

Правоохоронці затримують агресивних протестувальників. До парку підігнали автозак. Під час того, як в нього садили затриманих активістів, до автомобіля почали прориватися інші протестувальники. Співробітники поліції застосували газ.

























































