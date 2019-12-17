НАБУ вручило нардепу 8-го скликання від "Опоблоку" Дмитру Колеснікову підозру в незаконному заволодінні 738 тис. грн

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро, передає Цензор.НЕТ.

"17 грудня 2019 року детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили народному депутату України VIII скликання про підозру у незаконному отриманні 738,74 тис. грн компенсації з державного бюджету за оплату житла шляхом зловживання службовим становищем", - інформують у відомстві.

За даними слідства, впродовж грудня 2014 – жовтня 2018 років колишній народний обранець незаконно отримав із державного бюджету компенсацію витрат на винайм номеру у готелі "Київ" у сумі 738,74 тис. грн нібито через те, що не мав власного житла в столиці.

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Однак, як встановили детективи, насправді власне житло в столиці у народного депутата було і він свідомо приховав цей факт.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП почали в жовтні 2018 року після публікацій в ЗМІ.

Як повідомили УП джерела в правоохоронних органах, йдеться про ексдепутата від політичної партії "Опозиційний блок" Дмитра Колеснікова.