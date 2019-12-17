Столичний осередок "ОПЗЖ" очолив "директор Києва" Столар

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба політсили.

"Наше завдання – донести основні партійні цінності, "зшити" країну, повернути мир і єдність, протистояти політиці тарифного і соціального геноциду. Для цього недостатньо роздати кілька агітаційних буклетів і газет перед виборами. Тому сьогодні я звертаюся до наших міських партійців: я не хочу, щоб ви просиділи в офісах до дня таких важливих для нас виборів. Ми повинні виходити на вулиці і починати реальну ідеологічну роботу у кожному дворі нашого міста", – зазначив новий голова київської парторганізації "ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ" Вадим Столар.

Зазначається, що Київська організація найближчим часом планує відкрити в місті соціальний центр "ОПЗЖ", де будуть реалізовуватися різні проекти, серед яких допомога пенсіонерам, переселенцям, молодим сім'ям, надання деяких безкоштовних медпослуг тощо.

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Нагадаємо, раніше представник партії "Слуга народу" і найбільш ймовірний кандидат на посаду глави КМДА Олександр Ткаченко заявив в інтерв'ю для Цензор.НЕТ, що справжнім "господарем" української столиці є забудовник Вадим Столар, а не мер Віталій Кличко.

Зазначимо також, що українського бізнесмена, скандального забудовника і політика Вадима Столара нерідко називають "тіньовим мером" Києва і "головним рішалами" в столиці, який має величезний вплив на мера Віталія Кличка. За даними ЗМІ, без його відома не проходить жодне важливе рішення міської влади у фінансовій і, зокрема, будівельно-земельній сфері. Що стосується його політичної діяльності, то він був обраний нардепом двічі - в 2010 році в парламент 6-го скликання по мажоритарці від Партії регіонів, а в 2019 році потрапив в Раду за списком партії ексрегіоналів "Опозиційна платформа - За життя", лідерами якої є Юрій Бойко, Вадим Рабінович і кум Путіна Віктор Медведчук.