Стрес-тестування виявило істотні проблеми у двох державних банках, - НБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється у звіті НБУ про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті регулятора у вівторок, 60% портфеля державних банків становлять кредити 20 відомих приватних бізнес-груп. Ці кредити мають погану якість і формують 81% усіх непрацюючих кредитів Ощадбанку та Укрексімбанку. При цьому Ощадбанк і Укрексімбанк наразі не змогли врегулювати проблемну заборгованість. Рівень корпоративних NPL знизився до 56,8% і все ще значно перевищує показник приватних банків і банків з іноземним капіталом, окрім російських (13,4%).

НБУ повідомляє, що нові кредити зазначених банків переважно прийнятної якості, проте їхня кредитна політика має бути більш зваженою. Банки повинні здійснювати ефективну стратегію і дотримуватися її.

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