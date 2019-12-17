КС визнав законною пропозицію Зеленського скоротити кількість депутатів ВР до 300

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Конституційний суд вказав на протиріччя з іншими нормами Конституції щодо безперервності влади, однак в цілому висновок щодо цього законопроєкту позитивне", - сказав співрозмовник агентства.

Таким чином, Конституційний суд визнав законопроєкт №1017 про внесення змін до статті 76 і 77 таким, який відповідає Конституції.

Нагадаємо, законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу парламенту і закріпленні пропорційної виборчої системи було внесено президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Він був визначений президентом як невідкладний. Відповідно до законопроєкту пропонується скоротити число нардепів до 300 осіб.

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Після цього Рада підтримала цей законопроєкт і направила його в КС.