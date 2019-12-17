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17.12.19 15:28

КС визнав законною пропозицію Зеленського скоротити кількість депутатів ВР до 300

Конституційний суд України визнав конституційним законопроєкт президента Володимира Зеленського №1017 про зменшення конституційного складу Верховної Ради України.

КС визнав законною пропозицію Зеленського скоротити кількість депутатів ВР до 300

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Конституційний суд вказав на протиріччя з іншими нормами Конституції щодо безперервності влади, однак в цілому висновок щодо цього законопроєкту позитивне", - сказав співрозмовник агентства.

Таким чином, Конституційний суд визнав законопроєкт №1017 про внесення змін до статті 76 і 77 таким, який відповідає Конституції.

Нагадаємо, законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу парламенту і закріпленні пропорційної виборчої системи було внесено президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Він був визначений президентом як невідкладний. Відповідно до законопроєкту пропонується скоротити число нардепів до 300 осіб.

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Після цього Рада підтримала цей законопроєкт і направила його в КС.

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