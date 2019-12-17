Проєкт змін до Конституції щодо децентралізації демонтує автономію місцевого самоврядування, - Асоціація міст України

Асоціація міст України, перш за все, висловлює стурбованість закритістю процесу його підготовки, адже до розробки законопроєкту не були залучені представники органів місцевого самоврядування та їх асоціації, громадянського суспільства, йдеться в повідомленні на сайті АМУ.

Єдиний офіційний захід, на який було запрошено представників АМУ, відбувся 23 жовтня 2019 року і був присвячений презентації концепції змін до Конституції України. Асоціація міст України висловила зауваження до цієї концепції, але вони, на жаль, не враховані. Остаточний текст змін до Конституції став відомий лише після оприлюднення на сайті парламенту.

Детальний висновок АМУ щодо законопроєкту №2598 буде оприлюднений пізніше. Наразі Асоціація міст України звертає увагу на такі критичні для місцевого самоврядування і суспільства питання.

На заміну місцевим державним адміністраціям приходять префекти. Префекту пропонується надати право наглядати практично за всією діяльністю органів місцевого самоврядування і швидко зупиняти їхні акти. З огляду на перелік інших повноважень, така функція префектів виглядає як основна. І це все на додаток до вже наявного широкого державного впливу в усіх галузях муніципального життя, місцевих фінансах, публічних закупівлях, детальній законодавчій зарегульованості. Це виглядає як відродження старої ідеї загального прокурорського нагляду, але під "новою вивіскою" префектів. Такий підхід завдасть болісного удару по інститутах місцевої демократії.

Особливо варто зауважити на нехтуванні Європейською хартією місцевого самоврядування. У Хартії наголошується на домірності заходів контролюючого органу важливості інтересів, які він має намір охороняти. Асоціація міст України переконана, що надання префектам замість суду функції зупинення всіх без розбору актів місцевого самоврядування є вкрай надмірним заходом.

Пропонується скоротити строки повноважень місцевих рад та голів громад з 5 до 4 років. При цьому строки повноважень Президента та Парламенту залишаються незмінні - 5 років. Обґрунтування такої нерівності відсутнє. Виходить, що на національному рівні виборні особи отримують більше часового, організаційного та фінансового ресурсів для реалізації своїх завдань, ніж на місцевому рівні.

Міста Київ та Севастополь більше не розглядаються як окремі адміністративно-територіальні одиниці, що знаходяться поза відповідно Київською областю та АР Крим, мають особливості державного управління та місцевого самоврядування. Хоча ці міста мають об'єктивні передумови для такого спеціального статусу. За логікою законопроєкту, вони є громадами, що входять до складу відповідного округу та області або відповідно АР Крим. Передбачено лише для міста Києва встановлення додаткових повноважень як для столиці без узгодження із новим терміном "громада". Щодо міста Севастополя дивним виглядає втрата його спеціального статусу без зазначення у перехідних положеннях, куди він територіально приєднується.

Система адмінтерустрою передбачає обов'язкові 3 рівні: усі міста входять до складу округів, усі округи входять до складу областей. Такі зміни виглядають вкрай суперечливими, оскільки громади матимуть значні відмінності за чисельністю населення. Це призведе до диспропорцій та нелогічностей при організації влади на рівні округів та областей.

В одному терміні "громада" зведено одночасно і жителів однієї місцевої спільноти, і адміністративну територію. Чомусь громада повинна реєструватися як юридична особа. Не зрозуміло, для чого це потрібно з огляду на суть юридичних осіб за наукою цивільного права. Відповідно до ч. 1 ст. 5 Конституції України громади діють як складові народу України через вибори, референдуми, інші форми прямої демократії. Громади в переважній більшості випадків реалізують свої права через органи місцевого самоврядування, а також такі органи є представниками громад у суді.

У змінах відсутні повноваження нових голів громад щодо головування на засіданнях місцевих рад та очолювання виконавчого органу ради.

Асоціація міст України сподівається на доопрацювання проєкту змін до Конституції щодо децентралізації влади у ході розгляду у парламенті. Інакше під егідою децентралізації Україна ризикує отримати владну вертикаль старого зразка замість європейських інституцій місцевої демократії.