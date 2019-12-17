Народні обранці мали ще дві години працювати в пленарному режимі, але спікер Дмитро Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Доводжу до вашого відома, що були проведені консультації на засіданні комітету. Консультації триватимуть сьогодні і, думаю, завтра вранці. Тому була пропозиція від усіх фракцій і груп продовжити роботу не в пленарному режимі. Але оскільки передбачено вечірнє засідання, пропоную побудувати роботу таким чином: зараз ми його відкриваємо і достроково закриваємо. Після цього повертаємося до консультацій", - пояснив Разумков.

Після реєстрації на вечірньому засіданні 320 народних депутатів Разумков відкрив і тут же закрив вечірнє пленарне засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.