У сутичках під Радою постраждали 17 правоохоронців, 2 із них госпіталізовано, затримано 26 правопорушників, - Шкіряк

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Комусь захотілося встановити намети, не маючи жодних дозволів, на проїжджій частині вул. Грушевського. Ми маємо усвідомлювати, що демократія - це не означає анархія. Поліція діяла в рамках своїх повноважень. Поліція неодноразово закликала не робити протиправних дій. Поліція не діяла, поки не почали застосовувати перфоратори", - зазначив Шкіряк.

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"На даному етапі у нас 17 потерпілих правоохоронців, двоє з яких перебувають у медичних установах. Я думаю, що ця цифра може змінюватися. І 26 затриманих правопорушників", - зазначив Шкіряк.

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.