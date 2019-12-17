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17.12.19 17:34

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Азербайджану Асадовим інвестиції в Україну. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Азербайджан зустрівся з прем'єр-міністром Азербайджанської Республіки Алі Асадовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив із премєр-міністром Азербайджану Асадовим інвестиції в Україну 01

Делегації детально обговорили плани майбутньої співпраці, зокрема проєкти в енергетичній і туристичній сферах.

Міністр інфраструктури України - голова української частини міжурядової комісії Владислав Криклій зауважив, що на початку наступного року представить азербайджанським колегам "широке меню" проєктів для інвестицій.

"Сторони обговорили потребу в інвестиціях і відзначили перезапуск відносин між країнами", - сказано в повідомленні.

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