Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Азербайджану Асадовим інвестиції в Україну. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Делегації детально обговорили плани майбутньої співпраці, зокрема проєкти в енергетичній і туристичній сферах.
Міністр інфраструктури України - голова української частини міжурядової комісії Владислав Криклій зауважив, що на початку наступного року представить азербайджанським колегам "широке меню" проєктів для інвестицій.
"Сторони обговорили потребу в інвестиціях і відзначили перезапуск відносин між країнами", - сказано в повідомленні.