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17.12.19 18:43

Від початку доби 17 грудня ворог двічі порушував перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню двічі. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Від початку доби 17 грудня ворог двічі порушував перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Обидва обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поруч із Новолуганським - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;

неподалік Кримського - з автоматичного гранатомета, крупнокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;

Сьогодні, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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