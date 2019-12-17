Від початку доби 17 грудня ворог двічі порушував перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Обидва обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
поруч із Новолуганським - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;
неподалік Кримського - з автоматичного гранатомета, крупнокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;
Сьогодні, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".