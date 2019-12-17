Віруючі домоглися зняття з порядку денного "дискримінаційного законопроекту 0931", - заява

Законопроект 0931, в якому нівелюються основні права людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, свободу світогляду і віросповідання, зняли з порядку денного, повідомили у "Всеукраїнському Соборі".

Як зазначалося раніше, у порядку денному Верховної Ради на 17 грудня було заплановане голосування за проект закону №0931, у якому йдеться про посилення відповідальності за так звану дискримінацію. У разі ухвалення законопроект встановлює значну загрозу для свободи віросповідання і свободи слова. Це одна з найнебезпечніших законодавчих ініціатив, говориться в повідомленні "Всеукраїнського Собору".

Ці резонансні зміни у сфері протидії дискримінації збурили релігійну спільноту та небайдужих громадян, які зібралися сьогодні висловити свій протест і побоювання щодо зазначеного законопроекту.

Однак 16 грудня, під час засідання Погоджувальної ради Голова Комітету з прав людини Дмитро Лубінець попросив Голову Верховної Ради зняти законопроект №0931 з порядку денного найближчого засідання парламенту для повторного обговорення на Комітеті, у зв'язку з тим що надійшло безліч звернень від церков та громадських організацій. Проте поки невідомо чи буде Комітет створювати робочу групу за участі представників релігійних організацій, медіа та інших професіональних спільнот з метою врахування їхніх зауважень.

Мета пікету — звернути увагу депутатів на небезпеку законопроекту №0931 та весь перелік вимог громадян, які захищають сімейні і християнські цінності.