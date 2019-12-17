"Євросолідарність" ініціювала створення слідчої комісії у справі про вбивство Шеремета, - Фріз

Про це написала депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.

Вона зазначила, що "Європейська Солідарність" ініціювала створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням вбивства журналіста Павла Шеремета.

"Після створення ТСК ми виконаємо свій прямий обов’язок народних обранців та зробимо все можливе, щоб не допустити призначення винних за політичними рішеннями", – підкреслила Ірина Фріз.

Вона нагадала, що 13 грудня було здійснено арешт трьох громадських активістів, волонтерів та захисників України: Яни Дугарь — волонтерки, військового медика і молодшого сержанта 25-ї повітряно-десантної бригади, учасниці ООС; Юлії Кузьменко — відомого дитячого кардіохірурга, волонтерки, громадської діячки та учасниці ООС; Андрія Антоненка — музиканта, сержанта ЗСУ, учасника ООС.

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"Очевидним у цій справі є тотальне нівелювання процесуальних норм, несанкціоноване проведення слідчих дій в розріз приписам КПК, певна маніпуляція доказами з боку сторони обвинувачення та порушення принципу презумпції невинуватості, гарантованого ст. 62-63 Конституції України, ст. 17 КПК України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", – зауважила депутат.

Ірина Фріз також додала, що є ряд супутніх питань, які навіть після ефірів та презентації в ході спільного з Зеленським брифінгу, залишаються без відповіді: чому слідчі та суд ігнорують доводи адвокатів? Чому суддею у справі був призначений той самий одіозний суддя Вовк, якого ВРУ в 2015 позбавляла недоторканності, а ВККС відсторонювала від посади? Чому справа стала активно просуватися саме зараз: в умовах загрози федералізації та політичного тиску з боки Росії? Чому президент України був присутній на брифінгу, де силовики звітували про нібито "розкриту" справу Шеремета?

За її словами, до повноважень президента України явно не входить "шанувати своєю присутністю" звітування про роботу правоохоронних органів. На думку Ірини Фріз, це може свідчити виключно про черговий тиск на хід розслідування та майбутній суд.

"На жаль, здійснення протиправного тиску на ветеранський та волонтерський рух України стало вже характерною рисою 2019 року та яскравим відлунням "режиму Януковича", – додала вона.

"Хочеться вірити, що пан Зеленський і "команда", яка веде розслідування, усвідомлюють особисту відповідальність, коли називають імена підозрюваних, і тим паче відправляють їх під суд "без суду і слідства" – пробачте за тавтологію, інакше ніяк", – резюмувала представниця "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".