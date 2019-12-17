На посаду нового посла США в Києві претендують генерал у відставці Дейтон і дипломат Рікер, - "Politico"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета Politico.

"Серед тих, ким передбачається замінити (посла США в Україні у 2016-2019 роках Марі - ред.) Йованович - генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон, 40-річний ветеран армії, який наразі є директором афілійованого з Пентагоном Європейського центру досліджень питань безпеки Джорджа Маршалла у Німеччини, за словами декількох людей, ознайомлених із пошуком", - йдеться у статті, розміщеній на сайті видання в понеділок.

У матеріалі наголошується, що президенту США Дональду Трампу "подобається Дейтон", і колишній генерал "готовий взятися за роботу".

"Іншим імовірним кандидатом на заміну Йованович є Філіп Рікер, виконувач обов’язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії. Рікер - кар'єрний співробітник Дипломатичної служби, який також надав свідчення наприкінці жовтня. У моменті, який мало хто помітив, із його свідчень за зачиненими дверима слідчим Палати представників 26 жовтня Рікер дав свідчення, що пошук нового посла "триває"... Рікер також повідомив, що спочатку його розглядали як заміну Йованович взимку 2018 року, але у кінцевому підсумку все розвалилося, і замість цього Тейлора (тимчасовий повірений у справах США в Україні - ред.) було обрано на тимчасовій основі", - пояснює Politico.

Крім того, газета, з посиланням на власні джерела, повідомляє про можливий візит держсекретаря США Майка Помпео до Києва у січні 2020 року.

"Тим часом держсекретар Майк Помпео, як очікується, відвідає Україну наступного місяця на знак підтримки. Поїздка, підтверджена чиновником адміністрації Трампа, буде першим візитом Помпео у країну у ролі топ-дипломата Америки, згідно з журналом його поїздок", - наголошується в матеріалі.