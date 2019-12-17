Меморіальну дошку воїну 72-й ОМБр Ігорю Гончаренку відкрили в Житомирі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської міськради.

Ігор Гончаренко, старший солдат 8-ї механізованої роти 72-ї ОМБр імені "Чорних запорострілець-помічник гранатометника 20-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби (був відряджений у зону ООС у складі 72-ї ОМБр), загинув під час ворожого обстрілу позицій бригади з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області в зоні проведення операції Об'єднаних сил 1 листопада 2018 р . Йому було 24 роки.

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Право відкрити меморіальний знак надали батькам Ірині і Роману Максюті. До дошки Героя поклали квіти і вшанували пам'ять про його подвиг запалюванням свічок на подвір'ї навчального закладу, де навчався воїн.





Це вже п'ята меморіальна дошка на фасаді будівлі школи №20. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять випускників школи - Валентина Ковальського, Дмитра Рудя, Вадима Антонова, Валерія Лук'яненка та Ігоря Гончаренка.