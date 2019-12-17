Сенат США, вслід за Конгресом, схвалив законопроєкт із санкціями проти "Північного потоку-2"

Американський сенат ухвалив проєкт бюджету Пентагону на 2020 рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
У текст законопроєкту конгресмени внесли поправки про санкції щодо проєкту "Північний потік-2".
Обсяг оборонного бюджету США становить $738 млрд.
Законопроєкт передбачає обмеження проти іноземних компаній, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2". Обмеження також передбачені і для "Турецького потоку".
"З метою забезпечення енергетичної безпеки Європи бюджет передбачає введення санкції проти пов'язаних із Росією трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - йдеться в документі.
У США вважають, що "Північний потік-2" зробить Європу ще більш залежною від поставок енергоресурсів із Росії.
Законопроєкт було схвалено палатою представників 11 грудня. Тепер документ відправляється на підпис Дональду Трампу.
Як зазначив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, після підписання документа Трампом "компанії, задіяні на будівництві" Північного потоку 2 ", повинні будуть завершити роботи впродовж найближчого часу або опиняться під санкціями США".