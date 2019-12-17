Сенат США, вслід за Конгресом, схвалив законопроєкт із санкціями проти "Північного потоку-2"

Американський сенат ухвалив проєкт бюджету Пентагону на 2020 рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У текст законопроєкту конгресмени внесли поправки про санкції щодо проєкту "Північний потік-2".

Обсяг оборонного бюджету США становить $738 млрд.

Законопроєкт передбачає обмеження проти іноземних компаній, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2". Обмеження також передбачені і для "Турецького потоку".

"З метою забезпечення енергетичної безпеки Європи бюджет передбачає введення санкції проти пов'язаних із Росією трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - йдеться в документі.

У США вважають, що "Північний потік-2" зробить Європу ще більш залежною від поставок енергоресурсів із Росії.

Законопроєкт було схвалено палатою представників 11 грудня. Тепер документ відправляється на підпис Дональду Трампу.

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Як зазначив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, після підписання документа Трампом "компанії, задіяні на будівництві" Північного потоку 2 ", повинні будуть завершити роботи впродовж найближчого часу або опиняться під санкціями США".