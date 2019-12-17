На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла "старих еліт", - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в Фейсбук.

"Кожен має право на мирне зібрання. Кожен має право висловити думку. І кожен має нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший. Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції стосовно реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські", - написав Зеленський.

За словами президента, це не шлях цивілізованої країни і якщо українці хочуть кращого життя, то мають навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом.

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"Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей. І саме так Україна буде рухатися до кращого життя, попри опір старих "еліт". Це я вам гарантую", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.