Україна розраховує, що найближчим часом мандат СММ ОБСЄ на Донбасі буде розширено, - Разумков зустрівся з президентом ПА ОБСЄ Церетелі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Разумков зазначив, що перед Україною та країнами-членами ОБСЄ стоять великі виклики щодо закінчення війни на Донбасі.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ буде розширено в рамках виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандської зустрічі", - зазначив голова Верховної Ради.

Він також додав, що робота СММ ОБСЄ за принципом 24/7 є дуже важливим фактором стабілізації ситуації на Донбасі.

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У свою чергу Церетелі високо оцінив результати зусиль з боку української влади у справі встановлення миру на Донбасі, ефективну комунікацію між усіма інститутами і запевнив українських парламентарів у всебічній підтримці з боку ПА ОБСЄ.