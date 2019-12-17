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17.12.19 23:02

Законопроєкт Зеленського про призначення президентом голів НАБУ і ДБР визнано частково неконституційним, - висновок КСУ

Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок щодо законопроєкту №1014, внесеного раніше на розгляд парламенту президентом Володимиром Зеленським.

Законопроєкт Зеленського про призначення президентом голів НАБУ і ДБР визнано частково неконституційним, - висновок КСУ

Відповідно до опублікованого у вівторок, 17 грудня, висновку суддів КС, законопроєкт №1014 про розширення повноважень президента для призначення керівників Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) визнано частково неконституційним, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "підпорядкування НАБУ і ДБР президенту через призначення керівників створює загрозу незалежності цих органів".

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 3 вересня включила до порядку денного сесії законопроєкт №1014, згідно з яким повноваження президента призначати і звільняти глав Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань будуть закріплені в Конституції України. Депутати направили документ до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам Основного закону.

При цьому в Transparency International Ukraine вважають, що ці зміни до Конституції можуть дати початок невиправданій концентрації влади в руках президента.

Комітет Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції дійшов висновку, що законопроєкт №1014, який наділяє президента правом призначати глав НАБУ і ДБР, відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

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