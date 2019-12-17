Створена карта наявних і необхідних соціальних об'єктів, - Гончарук

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Спочатку ми зібрали на карті інформацію про те, що зараз у нас фізично вже є. Паралельно міністерства розробили власні стандарти забезпечення надання (доступності) до публічних сервісів та послуг для людей. Ми проаналізували, що у нас є, співставили їх зі стандартами, які надали міністерства. На основі цього моделюємо ідеальну мережу соціальних та інфраструктурних об’єктів, яка має існувати в країні", — розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час наради з керівниками обласних адміністрацій.

Наприклад, зараз в країні є 856 опорних шкіл, а потрібно — більше 2,1 тис.

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"Уряд разом з місцевою владою має сформувати таку інфраструктуру, яка має існувати не для зручності держави, а співпадати з реальними потребами людей. Це стосується медицини, освіти, безпеки, послуг. Зараз у нас реформа децентралізації не зовсім ефективна, зокрема, і через відсутність чітких вимірюваних критеріїв, що і для чого зробила місцева влада", — наголосив Гончарук.

Саме тому з наступного року Уряд вводить системну оцінку показників роботи голів ОДА.