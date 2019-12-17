Путін і Макрон по телефону обговорили підсумки нормандського саміту і транзит газу Україною

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Володимир Путін висловив вдячність Емманюелю Макрону за хорошу організацію 9 грудня в Парижі саміту в "нормандському форматі". Лідери дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям, що йдуть в руслі імплементації мінського Комплексу заходів. Президент Росії підкреслив необхідність послідовного здійснення спільно узгоджених кроків, включно з правовим оформленням особливого статусу Донбасу, забезпечення режиму припинення вогню та обмін утримуваними особами", - сказано в повідомленні.

Крім того, президенти РФ і Франції порушили проблематику транзиту російського газу в держави ЄС територією України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор ГТС України пройшов сертифікацію в ЄС