Наступного року 8-12 батальйонно-тактичних груп пройдуть навчання за програмою "Підготовка для дій в урбанізованій місцевості", - Міноборони

Про це на брифінгу заявив начальник відділу бойової підготовки Сухопутних військ – заступник начальника управління бойової підготовки Головного управління підготовки ЗСУ підполковник Владислав Пономарьов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

За його словами, комплекс на Львівщині, де українських військових навчатимуть веденню бою у місті, у мінімальному обсязі вже збудований.

"Цього року дві батальйонно-тактичні групи пройшли вишкіл за програмою "Підготовка для дій в урбанізованій місцевості". Термін навчання одного підрозділу — 2 тижні. Є рішення начальника Генерального штабу ЗС України, щоб кожна бригада, яка прибуває на відновлення боєздатності, після бригадних або командно-штабних навчань ще два тижні проходила підготовку за вказаною програмою", - розповів Пономарьов.

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Начальник Генштабу погодив продовження фінансування навчального комплексу "Дії в урбанізованій місцевості". Станом на сьогодні він являє собою селище міського типу, а в майбутньому це буде повноцінне місто з усіма об’єктами: шахтою, торговим центром, готелем, СТО, банком тощо.

"Наступного року за цією програмою сплановано підготувати від 8 до 12 батальйонних тактичних груп", — зазначив офіцер.