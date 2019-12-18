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18.12.19 07:56

Посольство США засудило насильство біля Ради в Києві в день голосування за введення ринку землі

Посольство США в Україні засудило насильство, яке спалахнуло під час акцій протесту 17 грудня біля Верховної Ради.

Посольство США засудило насильство біля Ради в Києві в день голосування за введення ринку землі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний твітер посольства.

"Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство щодо поліції та журналістів, яке сталося сьогодні біля Верховної Ради", - йдеться в повідомленні

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За даними поліції Києва, 17 правоохоронців і двоє цивільних постраждали унаслідок сутичок між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти введення ринку землі.

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

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