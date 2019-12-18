Один український воїн загинув на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, активізувалися снайпери, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів:
- двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- два рази неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поряд населеного пункту Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Разом з тим, два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД":
- в районі населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
- біля Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомету та снайперського вогню.
"Вчора, 17 грудня, в результаті ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з української сторони немає.