Один український воїн загинув на Донбасі. За добу - 7 ворожих обстрілів, активізувалися снайпери, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів:

двічі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поряд населеного пункту Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.





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Разом з тим, два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД":

в районі населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

біля Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомету та снайперського вогню.

"Вчора, 17 грудня, в результаті ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з української сторони немає.