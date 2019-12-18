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18.12.19 07:59

На мосту Патона в Києві виявили аварійне просідання покриття, рух обмежено

На мосту ім. Патона в Києві виявлено аварійне просідання дорожнього покриття, в зв'язку з цим рух по мосту обмежується.

На мосту Патона в Києві виявили аварійне просідання покриття, рух обмежено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київавтодору"

Так, рух обмежено однією смугою з 21:00 17 грудня до 6:00 23 грудня.

"На мосту ім. Патона виявлено аварійне просідання покриття. Аби зупинити руйнування плити автопроїзду на споруді проведуть аварійно-відновлювальні роботи", - сказано в повідомленні.

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Як зазначають в "Укравтодорі", роботи виконуватимуть цілодобово і, за можливості, рух по всіх смугах відновлять раніше.

"Під час робіт рух частково обмежено (крайня права смуга в напрямку лівого берега). Приносимо вибачення за незручності", - повідомили в комунальній корпорації.

На мосту Патона в Києві виявили аварійне просідання покриття, рух обмежено 01

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