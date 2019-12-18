Зеленський на бізнес-форумі в Баку: "Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

"Ми з паном Президентом домовилися, що вже у січні делегація від Азербайджану приїде до нас в Україну, в Київ", – зазначив Володимир Зеленський під час виступу на Українсько-азербайджанському бізнес-форумі в Баку.

За його словами, делегація має опрацювати кроки, спрямовані на активізацію співпраці між країнами.

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"Це кейси і в енергетиці, і в освіті, і велика приватизація, про яку я розповів, яку ми готуємо в Україні. Це 500 підприємств, де ми хочемо бачити чистий бізнес, чисту інвестицію", – сказав Президент України.

Він також повідомив про низку інших питань, що обговорювалися під час сьогоднішніх перемовин, зокрема щодо будівництва доріг та розвитку інфраструктури в Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що радий нещодавній появі на українському ринку азербайджанського мобільного оператора Bakcell.

"Наше завдання як держави сьогодні – захищати кожного інвестора, – підкреслив Президент. – Ми дуже хочемо, щоб Азербайджан інвестував в Україну".

Крім того, він запропонував розглянути можливість інвестицій в український туризм, зокрема в Херсонській області.

"В Україні є багато чарівних, привабливих для туризму місць, яким просто бракує якісної інфраструктури", – додав він.

Володимир Зеленський зазначив, що вперше зустрічається з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, але вже задоволений початком діалогу.

"А далі мають бути реальні кроки. Коли люди щось обіцяють і потім це роблять - з'являється взаємна довіра", - констатував Глава Української держави.