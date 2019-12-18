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18.12.19 09:11

Не обманювати самого себе, поважати батьків і працювати, - Зеленський поділився секретами успіху зі студентами в Баку

Під час офіційного візиту до Азербайджану Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету.

Не обманювати самого себе, поважати батьків і працювати, - Зеленський поділився секретами успіху зі студентами в Баку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Діти, які вивчають в освітньому центрі українську мову, продемонстрували свої знання, заспівавши президентському подружжю відому українську пісню "Одна родина".

Студенти та громада цікавилися ситуацією на Донбасі та щиро бажали Україні миру.

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Спілкуючись зі студентами, Володимир Зеленський поділився секретами успіху.

"По-перше, не можна брехати самому собі. По-друге, треба поважати тих, хто тебе народив. І ще – працювати щодня", – сказав Президент.

Президентське подружжя поспілкувалося зі студентами-українознавцями та слухачами недільної школи.

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