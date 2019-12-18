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18.12.19 09:26

Мінекономрозвитку пропонує змінити податок на землю: громади зможуть отримати до 13 млрд грн на рік

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України планують змінити систему оподаткування землі, щоб боротися з тіньовим бізнесом. За розрахунками уряду, такі зміни принесуть громадам додаткові 13 млрд грн надходжень на рік до місцевих бюджетів.

Мінекономрозвитку пропонує змінити податок на землю: громади зможуть отримати до 13 млрд грн на рік

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це на пресмарафоні "Фінальна версія. Земельна реформа" заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.

"Бізнесу доведеться платити податки. За різними оцінками є 35-40% тіньового обробітку земель. Є ідея запровадити єдину мінімальну сплату з кожного гектара. 100% іде до місцевого бюджету, що призведе до унеможливлення ухилення від сплати податків. За нашими підрахунками, це має збільшити надходження до бюджету приблизно на 13 мільярдів гривень на рік", — зазначив Висоцький.

Зокрема, у Мінекономіки додали, що подібні зміни не стосуватимуться бізнесу, який справно сплачує податки.

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"З землею дуже легко боротися з тіньовою економікою, бо земля — це актив. Ми через супутник можемо бачити, що там щось росте. Нехай просто кожен заплатить ту саму суму, в залежності від якості землі, звичайно. Це має бути прив’язано до нормативно грошової оцінки", — прокоментував міністр економічного розвитку Тимофій Милованов.

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