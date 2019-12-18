Нацкорпус: Замість "почути кожного", Зеленський і Богдан діють у гірших традиціях Януковича

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у заяві сказано:

"Сьогодні(17 грудня, - ред.) спецпризначенці жорстоко побили учасників мирної акції протесту, які виступали проти розпродажу української землі.

Це сталося, коли аграрії почали ставити свої намети під стінами Верховної Ради. Поліція почала бити фермерів, активісти Нацкорпусу стали на їх захист.

Частина поліцейських була у масках та без розпізнавальних знаків. Силовики напали без попередження, при цьому діяли особливо цинічно та із застосуванням спецзасобів.

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У результаті одна людина загинула, десятки – звіряче побиті та отруєні сльозогінним газом, чотири активісти потрапили до реанімації, двадцять шість мітингувальників були затримані.

Нагадаємо, 70% українців –- проти відкриття ринку землі. Проте влада, яка обіцяла провести референдум із цього питання, робить усе, щоб проштовхнути розпродаж землі, попри волю народу. Влада йде на злочин, силою розганяючи мирну акцію протесту. Національна поліція є ланцюговими псами режиму.

Цей напад на фермерів стався за вказівкою президента Зеленського та голови його Офісу – Богдана. Володимир Зеленський та Андрій Богдан перетнули "червону лінію", вирішивши діяти в найгірших традиціях Віктора Януковича. Спочатку вони пообіцяли "почути кожного", а потім віддали наказ силою розігнати мирну акцію протесту.

Такі злочини у країні не повинні проходити безкарно –- ні для поліції, ні для міністра внутрішніх справ, ні для президента.

Акція проти розпродажу української землі –- безстрокова і триватиме, поки влада не почує свій народ".