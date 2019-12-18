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18.12.19 10:04

З 2010 року 4 млн українців емігрували за кордон, - Дубілет. ІНФОГРАФІКА

Безвіз з ЄС істотно не вплинув на кількість українців, які емігрували за кордон.

З 2010 року 4 млн українців емігрували за кордон, - Дубілет. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в Telegram.

За його словами, еміграція має яскраво виражений циклічний характер. Постійний тренд - вгору.

"Виняток - в 2014 році. Судячи з усього, це пов'язано з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях", - зазначив він.

За словами Дубілета, безвіз суттєво не вплинув на підсумкові показники міграції.

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"Те, що мене здивувало. Безвіз суттєво не вплинув на підсумкові цифри міграції і сальдо. Я це пояснюю тим, що відбувся перерозподіл - люди стали менше їздити в Росію (принаймні, офіційно), і більше - в Європу", - підсумував він.

З 2010 року 4 млн українців емігрували за кордон, - Дубілет 01
З 2010 року 4 млн українців емігрували за кордон, - Дубілет 02

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