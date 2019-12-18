У Раді створять ТСК щодо розслідування сутичок під будівлею парламенту 17 грудня, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна" про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, це підтримали глави всіх фракцій на засіданні комітету.

"ТСК повинна розслідувати всі обставини, які пов'язані з вчорашніми подіями. Адже багато постраждалих ...", - заявив Арахамія.

Арахамія зазначив, що постанову про створення Тимчасової слідчої комісії буде зареєстровано сьогодні.

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"Щоб усі фракції подали своїх членів. І я не знаю, чи встигнемо ми в п'ятницю проголосувати. Якщо ні, то на наступному пленарному тижні", - додав Арахамія.

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Нацполіція повідомила, що під Радою постраждало 17 правоохоронців.