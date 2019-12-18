Найпопулярніший запит російських користувачів у 2019 році "вибори в Україні"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".

Популярні запити представлені в декількох категоріях, в тому числі "Події", "Люди", "Спорт", "Фільми". Аналітики "Яндекса" оцінюють запити за стобальною шкалою - чим вище частота запиту, тим вище бал.

"Згідно з дослідженням, найпопулярнішою подією стали вибори в Україні (61 бал зі 100 можливих). За нею йдуть пожежа в соборі Паризької Богоматері (54 бали), а також мітинги і протестне голосування в Москві (51 бал)", - повідомляє видання.

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Список людей, про яких "Яндекс" отримав найбільшу кількість запитів у 2019, очолює президент України Володимир Зеленський. Він випередив таких людей, як Хідео Кодзіма, Грета Тунберг, Хоакін Фенікс, Біллі Айлиш та інших.