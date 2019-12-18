До Нового року Рада не розглядатиме закон про землю: Разумков чітко сказав, що тепер все буде жорстко за регламентом, - Тимошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За словами лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, розблокування роботи парламенту пов'язане з тим, що "Слуга народу" погодилася відкласти прийняття законопроєкту про ринок землі.

"Ще вчора вони планували на четвер за прискореною процедурою прийняти закон про продаж землі. Але сьогодні ситуація змінилася докорінно ... Люди, які приїхали на мітинг під Верховну Раду вчора, змусили "слуг народу" виконувати Регламент", - заявила вона.

Тимошенко підкреслила, що спікер Дмитро Разумков сьогодні вранці на спільному засіданні "чітко сказав, що тепер все буде жорстко за Регламентом".

Читайте також: У Раді створять ТСК щодо розслідування сутичок під будівлею парламенту 17 грудня, - Арахамія

"Це 4,5 тисячі правок, які одна за одною будуть розглянуті в комітеті ... Це означає, що до Нового року вони не будуть розглядати цей закон про землю", - сказала вона.

Засідання парламенту почалося за планом і без блокування трибуни і президії опозицією.