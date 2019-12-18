Тільки 19% росіян вірять у відновлення добросусідських відносин з Україною, - опитування ВЦВГД. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати спільного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки та Центру політичної кон'юнктури, проведеного в грудні.

"Серед оцінок майбутнього російсько-українських відносин переважають негативні.

43% росіян вважають, що відносини нормалізуються, але братськими і союзницькими вже не будуть (в липні таких було 42%), 19% вважають, що відновляться дружні, добросусідські відносини (в липні таких було 24%)", - зазначають соціологи.

Також зменшилася кількість тих росіян, хто вірить у братські і союзницькі відносини між двома країнами. Якщо в липні їх було 18%, то зараз - 14%.

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При цьому майже удвічі зросла частка тих, хто вважає, що відносини будуть і далі погіршуватися, - з 6% в липні до 11% в грудні.

Також 50% росіян не бачать змін ситуації на Донбасі - ситуація не стає ні краще, ні гірше. Ще 15% вважають, що ситуація поступово нормалізується, 13% - що ситуація стає все більш напруженою і помітно погіршується.

22% опитаних не змогли відповісти на питання щодо розвитку ситуації на Донбасі останнім часом.

Разом з тим 45% росіян вважають, що для Росії дуже важливо (і ще 40% - що скоріше важливо) прийти до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Абсолютно не важлива ця проблема тільки для 4% респондентів.

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