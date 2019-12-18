Росія програла апеляцію про компенсацію "Укрнафті" $44,45 млн збитків через окупацію Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі "Укрнафти"

"Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта". 12 квітня 2019 року міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" понад 44 мільйони доларів США компенсації за експропріацію інвестицій ПАТ "Укрнафта" в Автономній Республіці Крим", - йдеться в повідомленні.

Крім того, швейцарський суд зобов'язав Росію виплатити "Укрнафті" 155 тис. швейцарських франків судових витрат.

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Нагадаємо, "Укрнафта" подала позов до арбітражного суду ООН щодо права міжнародної торгівлі в червні 2015 року, а 26 червня 2017 року цей суд визнав свою юрисдикцію у цій справі.

12 квітня 2019 року арбітражний суд своїм рішенням стягнув з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" $ 44,45 млн компенсації за експропріацію інвестицій "Укрнафти" на території АР Крим.

"Укрнафта" - напівдержавна видобувна компанія, контрольний пакет акцій якої належить "Нафтогазу". Частина акцій якої належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

У жовтні 2014 ПАТ "Укрнафта" повідомило державі-агресору – Російській Федерації про порушення своїх прав.