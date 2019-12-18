Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.12.19 12:34

Росія програла апеляцію про компенсацію "Укрнафті" $44,45 млн збитків через окупацію Криму

Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта" щодо кримських активів компанії.

укрнафта

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі "Укрнафти"

"Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта". 12 квітня 2019 року міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" понад 44 мільйони доларів США компенсації за експропріацію інвестицій ПАТ "Укрнафта" в Автономній Республіці Крим", - йдеться в повідомленні.

Крім того, швейцарський суд зобов'язав Росію виплатити "Укрнафті" 155 тис. швейцарських франків судових витрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний суд РФ зобов'язав Україну виплатити $112 млн у справі "Укртатнафти"

Нагадаємо, "Укрнафта" подала позов до арбітражного суду ООН щодо права міжнародної торгівлі в червні 2015 року, а 26 червня 2017 року цей суд визнав свою юрисдикцію у цій справі.

12 квітня 2019 року арбітражний суд своїм рішенням стягнув з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" $ 44,45 млн компенсації за експропріацію інвестицій "Укрнафти" на території АР Крим.

"Укрнафта" - напівдержавна видобувна компанія, контрольний пакет акцій якої належить "Нафтогазу". Частина акцій якої належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

У жовтні 2014 ПАТ "Укрнафта" повідомило державі-агресору – Російській Федерації про порушення своїх прав.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100