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18.12.19 12:08

Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи. ФОТОрепортаж

На площі Конституції під будівлею Верховної Ради в центрі Києва другий день триває мітинг проти відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Мітинг відбувається під керівництвом Національного штабу захисту рідної землі, до якої увійшли партії ВО "Батьківщина", ВО "Свобода", "Національний корпус", а також профспілки і Всеукраїнська аграрна рада. Мітингувальники розвісили банери зі своїми вимогами, а також тримають прапори з партійною символікою. Зі сцени до них звертаються представники політичних партій та інших організацій.

Рада перебуває під посиленою охороною Національної поліції і Національної гвардії, на місці присутні також співробітники ДСНС.

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Обстановка спокійна.

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Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 02
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 03
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 04
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 05
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 06
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 07
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 08
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 09
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 10
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 11
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 12
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 13
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 14
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 15
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 16
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 17
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 18
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 19
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 20
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 21
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 22
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 23
Під Радою другий день мітингують проти земельної реформи 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Нацполіція повідомила, що під Радою постраждало 17 правоохоронців.

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