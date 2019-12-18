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18.12.19 12:16

Рада ухвалила законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів

Верховна Рада проголосувала в другому читанні і в цілому за законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

Рада ухвалила законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосував 291 народний депутат.

Законопроєктом вносяться зміни до трьох законів: "Про регламент", "Про статус народного депутата", а також до Кримінально-процесуального кодексу.

Документом передбачено, що тільки Генеральний прокурор реєструє кримінальне провадження стосовно народного депутата. Також він підписує підозру і повинен узгоджувати клопотання про затримання, арешт, обшук і негласних слідчих діях. Ці клопотання розглядає слідчий суддя в межах територіальної юрисдикції якого перебуває орган досудового розслідування (ДБР або НАБУ).

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Розслідування провадження стосовно народного депутата проводять слідчі НАБУ або центрального апарату ДБР.

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