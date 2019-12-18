З березня для виїзду з України в РФ потрібен буде закордонний паспорт, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина - для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами", - зазначив прем'єр.
За його словами, при в'їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України буде здійснювати безперешкодний пропуск громадян України за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження.