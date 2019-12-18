Громадський транспорт у столиці на Новий рік працюватиме до 3-ї години ночі, - КМДА

Про це директор Департаменту культури Діана Попова повідомила під час розширеного засідання колегії Київської міськдержадміністрації, присвяченого підготовці міста до святкування Нового року, Різдва і Хрещення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У новорічну ніч буде подовжено роботу пасажирського транспорту на 3 години, фунікулер працюватиме цілодобово", - сказала Попова.

Водночас поки ще не оприлюднено розпорядження КМДА, яким затверджено подовження роботи міського пасажирського транспорту загального користування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корпоратив на мільйон: "Слуга народу" влаштує свято в КВЦ "Парковий"

Попова нагадала також, що відбудуться зміни у маршрутах громадського транспорту у зв’язку із загальноміськими святковими заходами. Так, 19, 22, 24, 25, 31 грудня та 1 і 7 січня під час святкових заходів Володимирським проїздом буде заборонено рух всіх видів транспортних засобів. Тому в суботи, неділі, святкові та неробочі дні передбачено відкрити дорожній рух вулицею Хрещатик. В маршрути міського пасажирського транспорту будуть внесені відповідні зміни.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 25 листопада обмежено на місяць рух транспорту Володимирським проїздом з метою забезпечення організації та святкування Нового року та Різдва. Цього року загальноміське новорічне святкування відбуватиметься на Софійській та Контрактовій площах.

Раніше у КМДА повідомили також, що вулиця Сагайдачного, що виходить на Контрактову площу, не буде перекриватися для проїзду транспорту на час новорічно-різдвяних свят через реконструкцію вулиці Покровської на Подолі і потребу забезпечити рух автомобілів.





