Зеленський зажадав у Ради скасувати соєві поправки Хомутинніка, - ОП

Під час поїздки Глави держави до села Красна Слобідка у Київській області аграрії розповіли йому, що через правки про скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку (так звані соєві правки), які були внесені у Податковий кодекс України у 2017 році за сприяння тодішнього народного депутата Віталія Хомутинніка, малі та середні виробники цієї продукції втратили можливість експортувати її та отримувати бюджетне відшкодування ПДВ. Адже фермери з площею землі до 1 тис. гектарів не можуть сформувати експортну партію сої та ріпаку й змушені збувати продукцію переробникам на невигідних умовах, втрачаючи при цьому 20-25% з кожної тонни виробленої продукції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

На запитання Президента, чи робиться щось для усунення цієї проблеми, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький повідомив, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект № 2446 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур". Документ передбачає підтримку для вітчизняної сільськогосподарської продукції, серед іншого щодо виробників сої та ріпаку.

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"Ми ж з вами вже зустрічалися кілька разів, ви нам малювали схему, як підтримувати вітчизняного фермера, а про ці правки нічого не казали… Зверніться до Арахамії (голови фракції партії "Слуга Народу" Давида Арахамії. – Ред.), зберіть ключових голів фракцій, щоб проаналізувати всі "продуктові правки" і скасувати ці "соєві правки", – сказав Володимир Зеленський у відповідь.