Роботу губернаторів оцінюватимуть по-новому, - радник прем'єра Голик

Про створення такої системи розповів у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Дух змагальності між главами областей був завжди. Тепер він виражений у вигляді зрозумілих KPI", - повідомив він.

За словами Голика, планується публічна презентація перших підсумків оцінки діяльності голів ОДА. А саму систему KPI (англ. - ключових показників ефективності) вже представили головам обласних держадміністрацій. Місяць тому в Кабінеті міністрів вже обговорили цю ідею з главами ОДА.

Як зазначив радник голови уряду, "було цікаво спостерігати за зіткненням двох концепцій - нашої з Дубілетом, в якій ми впевнені, що можливо все і у всьому повинен бути Здоровий Глузд, і концепцією деяких багаторічних чиновників, котрі щиро вірять в історичні догми.

При цьому, як мені здалося, багато хто з них в результаті точку зору на більш сучасну поміняли".

Голик уточнив, що не можна вимагати від губернаторів виконання завдань, які перебувають поза сферою їхньої компетенції. Зокрема, зростання іноземних інвестицій або погашення заборгованостей по зарплатам на держпідприємствах. У той же час, є маса процесів, на які губернатори впливають безпосередньо.

"Який відсоток власних доходів обласного бюджету йде в бюджет розвитку. На що вони витрачаються? На замазування дірок і всілякі поточні і ямкові ремонти, або на капітальні видатки - нові школи, лікарні, дороги і т.д. Який відсоток споживання газу був заміщений альтернативними джерелами? Скільки кілометрів доріг капітально відремонтовано. Кількість дітей в черзі в дитячі садки. Кількість дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьків, які живуть у прийомних сім'ях, Малих Групових Будинках і Дитячих Будинках Сімейного Типу. Кількість шкіл, 100% -во доступних для дітей з особливими потребами"- перерахував радник прем'єр-міністра.

Він підкреслив, що для коректної оцінки роботи голів ОДА потрібен базовий набір з декількох показників, і окремі для деяких областей, що мають свою специфіку.

Раніше Юрій Голик розповів, що уряд закінчує процес створення карти оптимальної мережі інфраструктури, на якій вперше за роки незалежності будуть вказані всі об'єкти, що знаходяться на балансі держави.