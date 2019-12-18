Скандали в НАЗК призвели до того, що від Агентства відвернулися міжнародні організації-донори, - Новак

Про це в своєму інтерв'ю ZN.UA розповіла т.в.о. голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Новак, передає Цензор.НЕТ.
"Скандали, пов'язані з діяльністю НАЗК, привели до того, що від Агентства відвернулися міжнародні організації-донори, — розповідає Т.в.о. голови НАПК. — З 2017 року вони взагалі не спілкувалися з НАЗК. Перші два тижні після свого призначення я зустрічалася з представниками різних міжнародних організацій, намагаючись повернути довіру".
"Зараз НАЗК перебуває у стадії реформування, ми готуємо нову структуру, щорічну оцінку працівників НАЗК, — продовжує Наталія Новак. — Кожен мусить показати свою роботу: що він робив, як перевіряв, скільки протоколів було складено, як він виконував свої посадові обов'язки. І все це в комплексі має певною мірою привести до очищення НАЗК. Хоча я не казатиму, що там працюють самі корупціонери".
"Тепер обирається на конкурсі. Але вже рішення на засіданнях НАЗК не прийматимуться шляхом голосування. За новим законом, голова може призначити собі трьох заступників, — продовжує В.о.голови НАЗК. — Крім того, буде створений відділ внутрішнього контролю, оскільки надходить багато скарг на дії працівників НАЗК. Відділ внутрішнього контролю зможе перевірити будь-яку скаргу, будь-якого уповноваженого: як він провів контроль, перевірку, чи дійсно вона була об'єктивною, або він десь з кимось домовився?"
"Я думаю, що туди прийдуть люди, котрі не працювали в НАЗК, — говорить Новак. — Бо, знаєте, дуже важко боротися зі своїми друзями, навіть коли ти дуже чесна людина. Це допоможе органу стати більш активним і об'єктивним. Насправді я повинна підготувати Національне агентство для роботи в нових умовах, створити нову структуру, и передати майбутньому керівнику".
"Завдання було поставлене Кабінетом міністрів, — уточнює голова НАЗК. — Кабінет міністрів тісно співпрацює з міжнародними інституціями у площині євроінтеграційної політики, вони контролюють нас. Найближчим часом ми підпишемо порядок взаємодії з НАБУ, і вони також матимуть доступ до наших реєстрів.
Але для того, щоб перейти на автоматичний розподіл обов'язків, треба спочатку створити програму, під яку — закупити обладнання. Ми працюємо зараз із міністерством фінансів, із комітетом з питань бюджету Верховної Ради, з комітетом із запобігання корупції. І я маю сказати, що на наступний бюджетний рік ми заклали ту основу, яка дасть можливість НАЗК рухатися у правильному напрямі", — завершила Т.в.о. голови НАЗК Наталія Новак.