Законопроєкт Мінсоцполітики дозволить збільшити прожитковий мінімум майже удвічі, - Соколовська

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики, про це заявила глава міністерства Юлія Соколовська.

За її словами, ця ініціатива дозволить акумулювати кошти і поетапно підвищити соціальні виплати найбільш вразливим групам населення. У перспективі – це збільшення їхнього розміру майже у два рази.

"Прожитковий мінімум втратив свій сенс, його підвищення не допомагає соціально вразливим групам населення, виплати яким становлять від двох прожиткових мінімумів, натомість він збагачує окремі групи посадовців, зарплати яких складаються з 30 чи 50 прожиткових мінімумів. В моєї бабусі пенсія 2100 гривень, їй не вистачає цих грошей, як і більшості пенсіонерам. Ми виправимо цю несправедливість, "відв’яжемо" прожитковий мінімум від нецільових виплат, це дозволить акумулювати кошти для його підвищення та вплинути на якість життя соціально незахищених груп", - сказала Юлія Соколовська.

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Якщо законопроєкт схвалить Верховна Рада України, то з 1 січня 2021 року вводиться термін "мінімальний посадовий оклад", що планово становить 50% мінімальної заробітної плати для розрахунку зарплат працівників бюджетної сфери. А штрафи/пені за різні порушення розраховуватимуть за новими термінами "розрахункова одиниця" та "штрафна ставка". Ці величини затверджуватимуться Державним бюджетом напередодні нового бюджетного року.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 11 грудня схвалив законопроєкт, що дозволяє підвищити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць.