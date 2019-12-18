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18.12.19 13:39

Україна повернула можливість імпорту газу з Трансбалканського газопроводу. КАРТА

"Оператор ГТС України" і румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорських технічну угоду, відповідно до якого Україна зможе імпортувати газ по Трансбалканському газопроводу вже з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що переговори за посередництва Єврокомісії тривали понад три роки, до них також були залучені оператори Болгарії, Греції та Молдови.

Угода означає, що у всіх постачальників з'явилася можливість вільно транспортувати газ по новому маршруту поставки - з Південної Європи і Туреччини - через Болгарію і Румунію - в Україну і далі в Молдову.

Україна повернула можливість імпорту газу з Трансбалканського газопроводу 01

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Тобто з 1 січня в міждержавній точці "Ісакча1-Орловка1" буде доступною потужність по маршруту Україна-Румунія в розмірі 17,8 млн куб. м на добу, а також в зворотному напрямку – 15,8 млн куб.м на добу.

"Це рішення є історичним та надзвичайно важливим, адже дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, в першу чергу, для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області. Це дасть можливість безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з РФ", – прокоментував Сергій Макогон, генеральний директор новоствореного "Оператора ГТС України".

У ОГТСУ зазначають, що підписана раніше угода між операторами ГТС України та Румунії не дозволяла транспортувати природний газ у реверсному напрямку, а також не забезпечувала європейські правила взаємодії, оскільки така можливість була заблокована чинним транзитним контрактом між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром".

Після закінчення цього контракту з 01 січня 2020 року така умова буде нівельована і оператор ГТС України зможе співпрацювати з оператором ГТС Румунії за європейськими правилами.

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