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18.12.19 14:17

Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу до Росії комплектуючих для військової авіації. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу з України комплектуючих для військової авіації, зокрема в країну-агресор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області встановили, що мешканець одного з районів Київщини намагався збути кілька агрегатів до винищувачів Су-25 громадянину однієї із іноземних країн. Його було викрито при спробі збуту іноземцю партії товарів військового призначення.

Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу до Росії комплектуючих для військової авіації 01

Під час проведення обшуків слідчі СБУ в орендованому чоловіком складському приміщенні вилучили комплектуючі до військової техніки. За інформацією спецслужби, агрегати вкрадено з військових частин. Наразі перевіряється причетність до розкрадання військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ.

Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу до Росії комплектуючих для військової авіації 02
Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу до Росії комплектуючих для військової авіації 03

Вирішується питання щодо здійснення зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

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Контррозвідники СБУ також блокували спробу українського громадянина вивезти на поїзді "Кишинів-Москва" до РФ десять комплектів кисневих переносних приладів КП-19, які використовують російські військово-транспортні літаки.

Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу до Росії комплектуючих для військової авіації 04
Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу до Росії комплектуючих для військової авіації 05
Фото: пресслужба СБУ

Складено протокол про порушення митних правил, вилучене обладнання проходить експертизу для подальшого ухвалення рішення про початок досудового розслідування за ст. 333 КК України.

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