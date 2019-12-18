Контррозвідка СБУ заблокувала дві спроби вивозу до Росії комплектуючих для військової авіації. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області встановили, що мешканець одного з районів Київщини намагався збути кілька агрегатів до винищувачів Су-25 громадянину однієї із іноземних країн. Його було викрито при спробі збуту іноземцю партії товарів військового призначення.

Під час проведення обшуків слідчі СБУ в орендованому чоловіком складському приміщенні вилучили комплектуючі до військової техніки. За інформацією спецслужби, агрегати вкрадено з військових частин. Наразі перевіряється причетність до розкрадання військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ.





Вирішується питання щодо здійснення зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

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Контррозвідники СБУ також блокували спробу українського громадянина вивезти на поїзді "Кишинів-Москва" до РФ десять комплектів кисневих переносних приладів КП-19, які використовують російські військово-транспортні літаки.





Фото: пресслужба СБУ

Складено протокол про порушення митних правил, вилучене обладнання проходить експертизу для подальшого ухвалення рішення про початок досудового розслідування за ст. 333 КК України.