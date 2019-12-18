Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.12.19 13:55

Захист подружжя Грищенків вимагає від МВС спростувати слова про їхню причетність до вбивства Шеремета. ДОКУМЕНТ

Адвокат подружжя-ветеранів Владислава та Інни Грищенків, які є обвинуваченими у справі про підготовку вбивства підприємця в Косові, вимагає, щоб МВС заявило про їхню непричетність до вбивства Шеремета.

Захист подружжя Грищенків вимагає від МВС спростувати слова про їхню причетність до вбивства Шеремета. ДОКУМЕНТ

Про це захисник Грищенків Віталій Ковальчук написав на своїй сторінці в Facebook, нформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно. Захист вимагає від МВС спростування брехні, в тому числі, про причетність родини Грищенківа до вбивства Павла Шеремета ... Готуємо позов до суду", - зазначив він.

У документі під назвою "Вимога про спростування", оприлюдненому Ковальчуком, зазначено, що під час брифінгу в МВС 12 грудня була оприлюднена недостовірна інформація про причетність до вбивства Павла Шеремета Інни та Владислава Грищенків, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь. Захисник нагадує про існування презумпції невинуватості і вимагає від МВС спростувати цю інформацію і "припинити подальше порушення прав зазначених осіб шляхом повного видалення такої недостовірної інформації".

Читайте також: Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати

Інна та Вадим Грищенки є підозрюваними у справі про замах на бізнесмена в Косові Івано-Франківської області.

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета вони розглядаються як джерела інформації, заявив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. При цьому він не виключив, що Владислав і Інна Грищенки можуть стати підозрюваними і в цій справі.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".


Захист подружжя Грищенків вимагає від МВС спростувати слова про їхню причетність до вбивства Шеремета 01
Захист подружжя Грищенків вимагає від МВС спростувати слова про їхню причетність до вбивства Шеремета 02

Захист подружжя Грищенків вимагає від МВС спростувати слова про їхню причетність до вбивства Шеремета 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100