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18.12.19 16:07

"Слуга народу" - 32,2%, "УДАР" - 12,4%, ЄС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батьківщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії киян

Якби вибори до Київради відбулися найближчої неділі, в них би взяли участь 68% киян, а лідером стала б партія "Слуга народу", за яку віддали б свої голоси 32,2% тих, хто визначився.

"Слуга народу" - 32,2%, "УДАР" - 12,4%, ЄС - 8,9%, "Голос" - 6,9%, "Батьківщина" - 6,4%, - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії киян

Про це говорять дані опитування групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

12,4% проголосували б за партію "УДАР" Кличка, 8,9% - за партію "Європейська Солідарність", 6,9% - за партію "Голос", 6,4% - за партію "Батьківщина", 4,8% - за партію "Опозиційна платформа - за життя ", 4,6% - за партію ВО "Свобода".

Слуга народу - 32,2%, УДАР - 12,4%, ЄС - 8,9%, Голос - 6,9%, Батьківщина - 6,4%, - Рейтинг опублікував електоральні симпатії киян 01

Рейтинг інших політичних сил становить менше 4%. Близько чверті опитаних ще не визначилися з вибором.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг серед 1000 жителів Києва від 18 років і старше. Форма опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,2%. Терміни проведення дослідження - 12-16 декабря 2019 року.

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