У полоні в окупантів на Донбасі перебувають 250 осіб, - СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо "Свобода".

"Станом на 16 грудня в рамках Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України запитуються як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях 250 осіб", - заявили в СБУ.

Як зазначає видання, в кінці жовтня Служба безпеки України повідомляла, що на Донбасі незаконно позбавлені волі 245 осіб.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній поки масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою "306 на 74". Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте один з них вирішив залишитися на непідконтрольною української влади території. Київ передав бойовикам 233 людини.

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Як повідомлялося, в комюніке за результатами саміту в "нормандському форматі" зазначено, що лідери України, Німеччини, Франції та РФ закликають Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов'язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх" , починаючи з "всіх встановлених на всіх встановлених".

10 грудня президент України Володимир Зеленський після завершення "нормандського саміту" заявив про узгодження обміну, в рамках якого звільнять 72 українських заручників з ОРДЛО.

Пізніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі Валерія Лутковська заявила, що Київ в рамках першого етапу обміну "всіх на всіх" розраховує на повернення 77 українських заручників з ОРДЛО.