Через бунт у СІЗО Кропивницького введено особливий режим

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Південного міжрегіонального управління Мін'юсту, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно зі статтею 19 Закону України, особливий режим передбачає посилення охорони, нагляду за особами, взятими під варту, припинення всіх заходів, що проводяться з цими особами, а також надання побачень та прийняття посилок і передач, здійснення інших режимних заходів", - йдеться в повідомленні .

Прокуратура Кіровоградської області повідомила, що за фактом насильства щодо працівника Кропивницького СІЗО відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, передбачає від 5 до 12 років ув'язнення.

Крім того, реагуючи на ситуацію, прокуратура області відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості з боку адміністрації Кропивницького слідчого ізолятора, що призвела до значних матеріальних збитків, за ч. 2 ст. 367 КК України. Зараз ситуація в СІЗО повністю контролюється.

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Як повідомлялося раніше, адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України повідомила, що 16 грудня близько 13:00 в державній установі "Кропивницький слідчий ізолятор" ув’язнений М. скоїв напад на співробітницю установи, погрожував їй та сім'ї фізичною розправою, висловлювався нецензурною лайкою і завдав тілесні ушкодження.

В той же день, близько 17:00 в установу з метою проведення слідчих (розшукових) дій, прибули співробітники прокуратури і СУ ГУНП України в Кіровоградській області. Вищевказаний ув’язнений М. в категоричній формі від дачі письмових пояснень відмовився, почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою в сторону працівників прокуратури і адміністрації установи, підбурював інших ув'язнених до неправомірної поведінки.

Так, на підтримку протиправних дій ув’язненого М., ув’язнені інших камер установи почали стукати в двері, намагалися пошкодити камерний інвентар. У зв'язку з цим начальником СІЗО був оголошений загальний збір персоналу, і вжиті першочергові заходи щодо стабілізації оперативної обстановки.