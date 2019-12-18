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18.12.19 15:15

Від кулі російських окупантів у Мар'їнці загинув цивільний, - штаб ОС. ФОТО

Сьогодні, близько 12:00, в місті Мар'їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, був поранений цивільний, врятувати його не вдалося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Військовослужбовцями зі складу Об'єднаних сил було оперативно організовано евакуацію пораненого з під щільного ворожого вогню у секторі обстрілу. Проте, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні", - сказано в повідомленні.

Від кулі російських окупантів у Марїнці загинув цивільний, - штаб ОС 01
Фото: пресцентр ОС

У штабі наголосили, що ця загибель мирного жителя в Мар'їнці ще раз доводить, якими безпринципними і аморальними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними МЗС України, збройна агресія Росії забрала 14 тис. життів, 1,5 млн осіб стали переселенцями.

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Від кулі російських окупантів у Марїнці загинув цивільний, - штаб ОС 02

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